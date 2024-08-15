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Спички - не игрушка

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Глава узбекской диаспоры после скандала резко стал помогать Курской области

Глава узбекской диаспоры после скандала резко стал помогать Курской области

После скандала глава узбекской диаспоры стал активно помогать Курской области. «Индивидуальная медицина отправится в Курск и Донецк» - заявил он, это вызвало удивление, ведь ранее этот человек был известен своими неоднозначными высказываниями.

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Комментарии
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sa
stanislav abaydulin
позор нашей депутатской дуре , скоро и землю продадут окончательно , вот тогда попрыгаем как сейчас хохлы в Львове
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20 час.
Андрей Гарде
Допетрили-таки мартышки, что паскудить с купленным билетом в &quot;патриотизм&quot; куда сподручнее, чем шакалить в открытую, с шовинистическим оскалом. Будет как голубой воришка Александр Яковлевич мило щуриться и делать своё грязное дело. &quot;Главы&quot; диаспор – это и есть идеологи русофобии: когда нет ни одного осуждения, ни одного извинения за действия, преступления и дикие выходки своих &quot;овец&quot; разве не об этом всё говорит.
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20 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Какой придурок дозволяет пропускать под видом гуманитарной помощи непонятно откуда взятые вещи и продукты , Может вас хотят опять отравить , так офицерам советую выбросить всё на свалку или подвергнуть прежде соответствующей  проверке . А тем более от кого? От какой-то таджикской диаспоры ( очевидно ворованное таджикской ОПГ ) поскольку у нас в России нет официально такого образования как не легитимная таджикская автономия . Это после того как они у нас в стране нагадили , убивали людей , воровали , избивали инвалидов СВО , стариков и даже старушек , детей и обворовывали неимущих ,  а теперь когда Белоусов взялся за вас с выдворением их страны , поняли что вас здесь стреножат быстро и дойдёт до физического устранения и шпану , и преступников и ваши семьи .  так поняли что надо быстренько мимикрировать под хорошеньких .  У нас привычка осталась и мы фильтруем что почём .Мы привыкли свой дом содержать в чистоте и предателей накажем и мусор уберём . А помощь ваша такая  нам   не нужна
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19 час.

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