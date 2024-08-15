После скандала глава узбекской диаспоры стал активно помогать Курской области. «Индивидуальная медицина отправится в Курск и Донецк» - заявил он, это вызвало удивление, ведь ранее этот человек был известен своими неоднозначными высказываниями.
Глава узбекской диаспоры после скандала резко стал помогать Курской области
Комментарии
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sa
stanislav abaydulin
позор нашей депутатской дуре , скоро и землю продадут окончательно , вот тогда попрыгаем как сейчас хохлы в Львове
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20 час.
Андрей Гарде
Допетрили-таки мартышки, что паскудить с купленным билетом в "патриотизм" куда сподручнее, чем шакалить в открытую, с шовинистическим оскалом. Будет как голубой воришка Александр Яковлевич мило щуриться и делать своё грязное дело. "Главы" диаспор – это и есть идеологи русофобии: когда нет ни одного осуждения, ни одного извинения за действия, преступления и дикие выходки своих "овец" разве не об этом всё говорит.
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20 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Какой придурок дозволяет пропускать под видом гуманитарной помощи непонятно откуда взятые вещи и продукты , Может вас хотят опять отравить , так офицерам советую выбросить всё на свалку или подвергнуть прежде соответствующей проверке . А тем более от кого? От какой-то таджикской диаспоры ( очевидно ворованное таджикской ОПГ ) поскольку у нас в России нет официально такого образования как не легитимная таджикская автономия . Это после того как они у нас в стране нагадили , убивали людей , воровали , избивали инвалидов СВО , стариков и даже старушек , детей и обворовывали неимущих , а теперь когда Белоусов взялся за вас с выдворением их страны , поняли что вас здесь стреножат быстро и дойдёт до физического устранения и шпану , и преступников и ваши семьи . так поняли что надо быстренько мимикрировать под хорошеньких . У нас привычка осталась и мы фильтруем что почём .Мы привыкли свой дом содержать в чистоте и предателей накажем и мусор уберём . А помощь ваша такая нам не нужна
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19 час.
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