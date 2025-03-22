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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Питтсбург» выиграл 5 из 6 последних матчей. Отставание от зоны плей-офф – 6 очков

Команда тренера Майка Салливана одержала победу над «Коламбусом» (6:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ.

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