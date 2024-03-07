Советы по содержанию черепах

Если у вас имеется желание завести в качестве домашнего животного черепаху, то в первую очередь следует избавиться от стереотипа, что черепахи – это идеальные и не требующие ухода домашние животные для детских игр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии