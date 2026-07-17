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Опубликовано видео задержания критиковавшего СВО юриста Ремесло

Опубликовано видео задержания критиковавшего СВО юриста Ремесло

В Санкт-Петербурге задержан юрист Илья Ремесло, критиковавший специальную военную операцию. В распоряжении Telegram-канала «112» оказалось видео оперативной съемки, на котором запечатлен момент задержания.

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