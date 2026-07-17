Опубликовано видео задержания критиковавшего СВО юриста Ремесло

В Санкт-Петербурге задержан юрист Илья Ремесло, критиковавший специальную военную операцию. В распоряжении Telegram-канала «112» оказалось видео оперативной съемки, на котором запечатлен момент задержания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии