Насилие в школах могут остановить только сами школьники — но этому их не учат

Виновными в детских преступлениях нужно считать нынешние законы, поощряющие детоцентризм Александр Широкорад Фото: Надежда Михеева/ТАСС Четырнадцатилетняя Алина пронесла в тубусе в гимназию дробовик «Бекас-3» и, открыв стрельбу, убила одноклассницу, ранила ещё пятерых школьников и застрелилась сама.
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