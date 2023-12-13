Насилие в школах могут остановить только сами школьники — но этому их не учат

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Когда учитель не УЧИТ, А ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГУ...ЕСТЬ ОБУЧЕНИЕ-НЕТ ВОСПИТАНИЯ. КУЛЬТ СИЛЫ ПРИТАЩЕН ИЗ ЗА БУГРА. РЕФОРМАТОРЫ УБИЛИ ШКОЛУ !!! И С ЭТИМ НИКТО НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ !!!??
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