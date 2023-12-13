Насилие в школах могут остановить только сами школьники — но этому их не учат

ВМ

Владимир Моргунов

Когда учитель не УЧИТ, А ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГУ...ЕСТЬ ОБУЧЕНИЕ-НЕТ ВОСПИТАНИЯ. КУЛЬТ СИЛЫ ПРИТАЩЕН ИЗ ЗА БУГРА. РЕФОРМАТОРЫ УБИЛИ ШКОЛУ !!! И С ЭТИМ НИКТО НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ !!!??