США угрожают изоляцией Грузии: санкции против Бидзины Иванишвили

ТГ

Татьяна Гусева

Этот Бидзина, если хотел жить в Грузии, и строить с ней своё будущее, почему хранил деньги в штатах? И откуда у него столько денег, что для их сохранности пришлось вывозить их в Штаты? И ещё актуальный вопрос: уже всем в мире известно, что Штаты, если в их банки что-то попадает извне: деньги, золото, - назад их не отдают. И всё равно, люди везут к ним свои активы. Это что, наивность, жажда обещанной наживы, или неумение оперировать фактами?