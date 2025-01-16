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Царьград

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США угрожают изоляцией Грузии: санкции против Бидзины Иванишвили

США угрожают изоляцией Грузии: санкции против Бидзины Иванишвили

Мэттью Миллер, представитель Госдепа США, осудил Грузию за нападение на Георгия Гахарию и поддержание репрессивных тактик.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Этот Бидзина, если хотел жить в Грузии, и строить с ней своё будущее, почему хранил деньги в штатах? И откуда у него столько денег, что для их сохранности пришлось вывозить их в Штаты? И ещё актуальный вопрос: уже всем в мире известно, что Штаты, если в их банки что-то попадает извне: деньги, золото, - назад их не отдают. И всё равно, люди везут к ним свои активы. Это что, наивность, жажда обещанной наживы, или неумение оперировать фактами?
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