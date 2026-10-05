"Военный коммунизм с продразверсткой": Экономист рассказал, что ждёт русских с нынешним проектом бюджета

Что ждёт русских после принятия нынешнего проекта бюджета? Экономист Никита Кричевский увидел в новой политике дальнейшее усиление роли государства и предупредил о возможном движении к модели, которую сравнил с "военным коммунизмом с продразвёрсткой".
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