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Царьград

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"Военный коммунизм с продразверсткой": Экономист рассказал, что ждёт русских с нынешним проектом бюджета

"Военный коммунизм с продразверсткой": Экономист рассказал, что ждёт русских с нынешним проектом бюджета

Что ждёт русских после принятия нынешнего проекта бюджета? Экономист Никита Кричевский увидел в новой политике дальнейшее усиление роли государства и предупредил о возможном движении к модели, которую сравнил с "военным коммунизмом с продразвёрсткой".

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