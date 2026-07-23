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Царьград

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МИД России: США инициировали встречу Лаврова и Рубио 23 июля

МИД России: США инициировали встречу Лаврова и Рубио 23 июля

Американская сторона инициировала встречу Сергея Лаврова с Марко Рубио 23 июля. Согласно заявлению Марии Захаровой, переговоры длились полчаса в Маниле, где Лавров представил информацию о ситуации на Украине.

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