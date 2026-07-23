МИД России: США инициировали встречу Лаврова и Рубио 23 июля

Американская сторона инициировала встречу Сергея Лаврова с Марко Рубио 23 июля. Согласно заявлению Марии Захаровой, переговоры длились полчаса в Маниле, где Лавров представил информацию о ситуации на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии