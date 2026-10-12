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Аргументы и Факты

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Заявление Трампа ввергло ВСУ в хаос: главная новость СВО 12 октября

Заявление Трампа ввергло ВСУ в хаос: главная новость СВО 12 октября

После прямого заявления президента США Дональда Трампа о необходимости проведения выборов на Украине и смены лидера, а также поддержки его позиции Илоном Маском, Владимир Зеленский пребывает в состоянии шока.

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