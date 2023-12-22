Данилов призвал «не орать» о немедленной мобилизации полумиллиона украинцев

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в пятницу, 22 декабря, заявил, что мобилизация дополнительных 500 тысяч украинцев, анонсированная Зеленским, состоится, но не завтра, «поэтому не надо об этом орать», – сообщает «Украинского радио».