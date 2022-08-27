Во Владивостоке представлен уникальный выставочный проект к 100-летию Якутской АССР

26 августа во Владивостоке в Приморской государственной картинной галерее (ул. Алеутская, 12) состоялось открытие выставочного проекта «Богатство Земли Олонхо», в рамках которого в галерее будут представлены две масштабные выставки: «В ауре космоса.
26 августа во Владивостоке в Приморской государственной картинной галерее (ул. Алеутская, 12) состоялось открытие выставочного проекта «Богатство Земли Олонхо», в рамках которого в галерее будут представлены две масштабные выставки: «В ауре космоса.
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