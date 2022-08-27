PRIMPRESS.RU

102 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Во Владивостоке представлен уникальный выставочный проект к 100-летию Якутской АССР

Во Владивостоке представлен уникальный выставочный проект к 100-летию Якутской АССР

26 августа во Владивостоке в Приморской государственной картинной галерее (ул. Алеутская, 12) состоялось открытие выставочного проекта «Богатство Земли Олонхо», в рамках которого в галерее будут представлены две масштабные выставки: «В ауре космоса.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх