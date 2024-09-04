Квитанции по ЖКХ в сентябре удивят – платить придется всем: касается владельцев квартир в многоэтажках – новая строка для уплаты Ольга БезродняяВладельцы квартир в многоэтажных домах вскоре получат новые квитанции с дополнительной строкой.