Ретроградный Меркурий в декабре 2024 года: что нас ждет и как использовать это время для саморазвития Ольга ВайленкоРетроградный Меркурий — это одно из самых обсуждаемых астрономических явлений, которое регулярно привлекает внимание как скептиков, так и тех, кто серьёзно интересуется астрологией.