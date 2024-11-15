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Ретроградный Меркурий в декабре 2024 года: что нас ждет и как использовать это время для саморазвития

Ретроградный Меркурий в декабре 2024 года: что нас ждет и как использовать это время для саморазвития

Ретроградный Меркурий в декабре 2024 года: что нас ждет и как использовать это время для саморазвития Ольга ВайленкоРетроградный Меркурий — это одно из самых обсуждаемых астрономических явлений, которое регулярно привлекает внимание как скептиков, так и тех, кто серьёзно интересуется астрологией.

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