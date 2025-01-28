День 29 января в истории

День мобилизации против угрозы ядерной войны. Был установлен в честь принятия в 1985 году в Нью-Дели (Индия) на совещании глав государств и правительств Индии, Аргентины, Греции, Мексики, Танзании и Швеции Делийской декларация.
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