В Москве городские службы работают в усиленном режиме из-за ливней

Синоптики прогнозируют выпадение до 20 миллиметров осадков в течение часа, усиление порывов ветра и смерчиГородские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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