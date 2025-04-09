Под Курском разворачиваются решающие бои: идёт штурм Горнали и Олешни — финальный аккорд освобождения области Ирина ВальковаВ Курской области наступает долгожданный поворотный момент — бойцы группировки «Север», действующей в составе Вооружённых сил России, ведут ожесточённый штурм последних опорных пунктов противника в населённых пунктах Горналь и Олешня.
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