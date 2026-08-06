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Порядок, государство

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В Краснодарском крае правоохранители уничтожили очаги произрастания дикорастущей конопли

В Краснодарском крае правоохранители уничтожили очаги произрастания дикорастущей конопли

В рамках проведения второго этапа оперативно-профилактической операции «Мак-2026» сотрудники ОМВД России по Ленинградскому району совместно с казаками Уманского районного казачьего общества, представителями администрации Ленинградского муниципального округа провели рейд по выявлению очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений.

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