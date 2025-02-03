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В Белоруссии начинается проверка боеготовности войск

В Белоруссии начинается проверка боеготовности войск

Минобороны Белоруссии сообщило о начале проверки боевой готовности в вооруженных силах.В ведомстве отметили, что в ходе проверки будет дана оценка готовности и способности механизированных воинских частей и подразделений выполнять задачи по предназначению.

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