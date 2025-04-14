В Тулуне поймали пьяную многодетную мать за рулем Ford Focus

В Тулуне сотрудники Госавтоинспекции задержали 40-летнюю местную жительницу, управлявшую автомобилем Ford Focus в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав, сообщили в пресс-службе ведомства.
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