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Не тот нынче революционер пошел. Ох, не тот

Не тот нынче революционер пошел. Ох, не тот

ПолитМнение Как-то измельчали борцы с режимом, согласитесь. Смотришь на этих борцов и плакать хочется.

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Альбина Колесникова
Вот и моё мнение что Лукашенко вскрыл этот гадючий западный мир , они эти люди провокаторы и всё делают чужими руками.
Дмитрий Соловьев
не в курсе про беларусь, но в России главный провокатор это сам "режим"
Семен Жаров
А будет ли противостояние Власти и Народа, если Власть будет "Прежде думать о Родине, а потом о себе!"? == Автор, наверно Вы хорошо научились заниматься обманом, что радуетесь сложившемуся положению вещей???
Дмитрий Соловьев
тут главное Родину не попутать, что характерно для некоторых "патриотов", которые говорят одно, а делают совсем другое
Дмитрий Соловьев
авторь, что касается России - на улице спроси, сколько народу поддерживает "власть", потом напиши
Николай Петров
"Мы не против Родины, мы против власти" . Девиз Власова в действии.
Сергей Гунькин
Я не автор но отвечу. %65 за нынешнюю власть. И это не алигархи, простые рабочии люди и бабушки. Санкт Петербург.
Дмитрий Соловьев
ты не звезди а на улице устрой опрос... или в Псков приедь, рядышком а лучше обоснуй, почему ЗА. бедность нравиться, или вранье или может рост цен ??
Дмитрий Соловьев
а ты не путай "власть" которая забыла где из РОДИНА, и РОДИНУ, ты сам власовец и есть, прислуживаешь кучке олигархов которые страну разворовывают
Дмитрий Соловьев
ты ЭТИХ с РОДИНОЙ попутал ??? напрасно
Сергей Гунькин
Нет я по твоему в квартире сижу и из головы это беру? Вот как раз это с улицы по разговорам. Пенсионной конечно недовольны все а в остальном уж извини как есть.
Дмитрий Соловьев
а ростом цен и бедностью выходит - довольны ??? не смеши, итак - скажи где и когда будешь на УЛИЦЕ людей спрашивать, приеду, или родственников попрошу глянуть, в Питере многие знакомые и родичи живут и НЕ ЗНАЮ довольных, скорее НАОБОРОТ
Николай Петров
Не переводи стрелки, иудушка. Вам пиндосы кинули вводную, "Путин должен уйти" и вы как послушное, тупое стадо, следуете вражескому девизу.
Николай Петров
С ростом цен вообще беспредел. Особенно наша власть постаралась в США. Там цены подняли вообще беспредельно. Кто виноват ? Путин.
Вячеслав 5
Все эти споры бесполезны в главном-все живут одним днём.сегодня есть.а завтра будет новый день.правильно.каждый думает о своей семье и детях о родных и близких.которые иногда и предают.в основу самой власти положили -деньги.скажите нет.попробуйте без них прожить? и вы будете изгоем везде.но виновато не только государство и власть и конечно же президент страны.сам народ во многом виноват.что там внутри варится у этого народа.споры и дрязги-власть знает чего хочет.а вот сам народ? большинству всё равно куда идёт страна и что ожидает всех в будущем-это так.главный девиз сейчас для многих-мне хорошо и всё у меня есть.остальное не моё.политика для политиков.экономистам своё.а народ.он варится в собственном соку.не тронь меня я просто хочу жить хорошо.
Прохожий по жизни
На эту можно можно болтать сколько угодно. Раньше думали теже цари надолго, а теперь, как в шутке (извините за грубость): Раньше были времена, а теперь мгновенья. Раньше поднимался член, а теперь давленье. Люди стали жить одним днем.

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