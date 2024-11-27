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Маск подтвердил, что книги Достоевского превосходят труды по психологии

Маск подтвердил, что книги Достоевского превосходят труды по психологии

Американский предприниматель и миллиардер, владелец соцсети X, а также основатель, генеральный директор и главный инженер компаний SpaceX и Tesla Илон Маск подтвердил превосходство произведений русского писателя Фёдора Достоевского над многими книгами по психологии.

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