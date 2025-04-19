Захарова спросила у Мерца, какую историческую эпоху он хочет повторить

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление лидера блока ХДС/ХСС, возможного будущего канцлер ФРГ Фридриха Мерца о намерении Германии снова взять на себя ответственность в Европе и в мире.
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