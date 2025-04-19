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Захарова спросила у Мерца, какую историческую эпоху он хочет повторить

Захарова спросила у Мерца, какую историческую эпоху он хочет повторить

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление лидера блока ХДС/ХСС, возможного будущего канцлер ФРГ Фридриха Мерца о намерении Германии снова взять на себя ответственность в Европе и в мире.

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Комментарии
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Eduard
По&quot;бубенцам&quot; желает получить.Англия из Европы убежала,нр как управляла ей так и управляет как видно.Странно все это!
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16 час.
Eduard
Много немчура на себя берет,кишки надорвет!
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16 час.
Eduard
Они еще тглько в Европе словом&quot;партнёры&quot; жопу н подтирают,всюду к месту особенно не к месту применют!
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16 час.
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