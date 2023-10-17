Госдума одобрила законопроект о службе добровольцев в Росгвардии

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий добровольцам служить в Росгвардии. Документ предполагает распространение на войска силового ведомства всех полномочий и механизмов, установленных законом для добровольческих формирований Минобороны, включая социальную поддержку.
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