"Сбер" близок к зоне перекупленности

Всех приветствую! По традиции с новостей! «Бумажный» рынок До чего же наш рынок крайне тонкий, эмоциональный и волатильный! ГМКН на плохой отчетности — не разобрались сразу, увидали слово «прибыль» и ринулись покупать, а то, что она уменьшилась дошло потом! Индекс ММВБ на днях снова в районе 3000+-, RSI в потенциальной дивергенцией и на опять же на эмоциональном плане появился очередной незакрытый гэп на часах, который в итоге почти закрыли (программа-минимум выполнена)! Для пробоя и закрепления выше 3000+ нужен реальный драйвер! Пила на хаю продолжается и сколько она продлится непонятно! Скорее всего снова ждем ставку, а ставка — лотерея! Индекс ММВБ на днях — RSI под дивтрендом, но пробит канал 2881-2967, мишень = 3053±.