«Глаз да глаз», — няня детей Пугачевой и Галкина* раскрыла, что заставило ее бежать из звездного дома

Алла Борисовна и Максим Галкин* однажды нашли очень сердечную и добропорядочную няню Валентину, с которой сдружились в пределах рабочих отношений и постарались окружить свою сотрудницу заботой и вниманием.
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