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Японский аналитик заявил о том, что из-за перестройки в сфере энергоресурсов страны Запада могут начать воевать друг против друга

Японский аналитик заявил о том, что из-за перестройки в сфере энергоресурсов страны Запада могут начать воевать друг против друга

Зарубежные аналитики изучают складывающуюся экономическую ситуацию, так или иначе связанную с вооружённым конфликтом на Украине и тем тысячами санкций, которые были введены против Российской Федерации.

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