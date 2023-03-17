Японский аналитик заявил о том, что из-за перестройки в сфере энергоресурсов страны Запада могут начать воевать друг против друга

Зарубежные аналитики изучают складывающуюся экономическую ситуацию, так или иначе связанную с вооружённым конфликтом на Украине и тем тысячами санкций, которые были введены против Российской Федерации.
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