Начо не хочет играть против «Реала» после ухода из клуба

Защитник и капитан мадридского «Реала» Начо Фернандес, который, по последним данным, уже сообщил руководству, что покинет «Королевский клуб» грядущим летом, не присоединится ни к одному из клубов испанской Ла Лиги, поскольку не хочет играть в матчах, где соперником будет его бывшая команда.
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