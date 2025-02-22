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Царьград

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Украина предложила обмен пленными с Россией: формула «всех на всех»

Украина предложила обмен пленными с Россией: формула «всех на всех»

Украина предложила России обмен пленными по формуле «всех на всех», сообщил Богдан Охрименко. Предложение разработано совместно с МИД и офисом Зеленского.

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