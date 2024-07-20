Жительница Котласа второй раз попалась на уловки мошенников

В сентябре прошлого года 65-летняя женщина уже заложила свою квартиру и перевела аферистам 1,2 милилиона рублейНа этот раз ей позвонил неизвестный и представился сотрудником некой государственной структуры, название которой она даже не запомнила, и предложил помощь в решении её проблемы — того самого сентябрьского инцидента.
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