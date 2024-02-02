В Аргентине по запросу Киева задержали гражданина России для возможной выдаче его Украине. Об этом сообщила заведующая консульским отделом посольства Российской Федерации в Буэнос-Айресе Наталия Пустовалова.
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