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Sobakaru

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15 ресторанных закрытий лета 2026 в Петербурге

15 ресторанных закрытий лета 2026 в Петербурге

Шампань-бар, кофейня на месте дореволюционной аптеки, ресторан Арама Мнацаканова и старейшее вегетарианское кафе — вот, что закрылось в городе.

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