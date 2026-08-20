15 ресторанных закрытий лета 2026 в Петербурге

Шампань-бар, кофейня на месте дореволюционной аптеки, ресторан Арама Мнацаканова и старейшее вегетарианское кафе — вот, что закрылось в городе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Милонов раскритик...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым