МИД: Россия намерена продолжать взаимовыгодное сотрудничество с Северной Кореей

Россия продолжит развивать сотрудничество с Северной Кореей с взаимной выгодой для двух стран. Об этом на встрече с представителями южнокорейского МИДа заявил замминистра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко, его тезисы опубликованы на сайте российского внешнеполитического ведомства.