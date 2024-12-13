Какое оружие и сколько Польша передала Украине? С февраля 2022 года Польша регулярно поставляет Украине оружие, при этом не сообщает точные объемы польской военной помощи Украине.
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Сергей Карабухин
Ясновидящие: – Идиота-фашиста-Зеленского – ждёт судьба и учесть Гитлера – он отравит себя, жену и своих детей….Потом его обольют дизельным топливом и сожгут…Не долго ему осталось…
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7 час.
СК
Сергей Карабухин
!!! ПРЕДСКАЗАНИЕ ЯСНОВИДЯЩИХ:..Исчезновение Польши, Киев — мертвый город: ясновидящие сделали прогноз на 2025 год….
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7 час.
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