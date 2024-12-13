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Какое оружие и сколько Польша передала Украине

Какое оружие и сколько Польша передала Украине? С февраля 2022 года Польша регулярно поставляет Украине оружие, при этом не сообщает точные объемы польской военной помощи Украине.

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Сергей Карабухин
Ясновидящие: – Идиота-фашиста-Зеленского – ждёт судьба и учесть Гитлера – он отравит себя, жену и своих детей….Потом его обольют дизельным топливом и сожгут…Не долго ему осталось…
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СК
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