Выборгский суд арестовал рабочего за жестокое убийство коллеги

Выборгский суд Санкт-Петербурга арестовал рабочего Леонида Дроздова за убийство коллеги на заводе железобетонных конструкций.
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