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Как изменится порядок диспансеризации в России и когда это произойдет

Как изменится порядок диспансеризации в России и когда это произойдет

В России изменится порядок проведения профилактических медосмотров и диспансеризации. В него добавятся новые исследования, сообщила РИА Новости главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства Любовь Дроздова.

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