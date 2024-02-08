Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась двух квартир

70-летняя жительница Казани поговорила с мошенниками и лишилась двух квартир. В начале ноября неизвестные, которые представились сотрудниками Центрального банка и ФСБ, связались с женщиной, предъявили поддельные документы и попросили помощи в поимке опасного преступника.
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