Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась двух квартир

70-летняя жительница Казани поговорила с мошенниками и лишилась двух квартир. В начале ноября неизвестные, которые представились сотрудниками Центрального банка и ФСБ, связались с женщиной, предъявили поддельные документы и попросили помощи в поимке опасного преступника.