Смотревшие его в СССР не справятся: помните ли вы «Место встречи изменить нельзя»?

Это только вы один такой умный или наш тест вас огорчит до невозможности? фото: кадр из многосерийного телефильма «Место встречи изменить нельзя» (1979)На этом месте наш тест встречает вас неспроста, по поводу.
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