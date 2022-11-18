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Сергачев – 2-я звезда матча с «Калгари»: 2 передачи, «+1» и 3 перехвата за 24:55. У него 17 очков в 17 играх

Сергачев – 2-я звезда матча с «Калгари»: 2 передачи, «+1» и 3 перехвата за 24:55. У него 17 очков в 17 играх

Михаил Сергачев сделал 2 передачи в матче с «Калгари». Защитник помог «Тампе» обыграть «Флэймс» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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