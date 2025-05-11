Какой сегодня праздник: 12 мая

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В России проводят День экологического образования, весь мир отмечает День медсестры, в 1944 году завершилась Крымская наступательная операция, а еще в этот день родились российский поэт и прозаик Андрей Вознесенский и российская гимнастка Алина Кабаева.
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