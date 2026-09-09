Берлин будет выдавать Киеву украинцев призывного возраста

В Берлине намерены выдавать Киеву украинцев призывного возраста. Глава МИД Германии заявил, что страна готова собирать для ТЦК всю информацию о военнообязанных — адреса, сведения о месте работы и регистрации.
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