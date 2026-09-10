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Царьград

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ПАСЕ предложила направить замороженные активы России на Украину

ПАСЕ предложила направить замороженные активы России на Украину

ПАСЕ предложила использовать замороженные активы России для выплаты компенсаций Украине по решениям ЕСПЧ.

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