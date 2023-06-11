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В Москве ночью был экстренно госпитализирован певец Стас Пьеха, артиста положили в кардиореанимацию

В Москве ночью был экстренно госпитализирован певец Стас Пьеха, артиста положили в кардиореанимацию

В Москве в ночь на воскресенье экстренно был госпитализирован 42-летний певец Стас Пьеха. Артиста положили в отделение кардиореанимации одной из московских больниц.

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