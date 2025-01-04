Украинское «чудо-оружие» - крылатая ракета «Трембита»

«Трембита» на испытаниях. Фото The Economist На протяжении последних лет украинское руководство и подчинённые ему структуры постоянно ищут некое «чудо-оружие», которое поможет им в противостоянии с Россией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии