Анна Иванова: поисковые запросы сегодня сократились на 24%

Искусственный интеллект в коммуникациях перестал быть темой экспериментов, заявила сопредседатель комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров, исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co Анна Иванова в рамках сессии «ИИ в PR: производство и новая реальность».