Анна Иванова: поисковые запросы сегодня сократились на 24%

Искусственный интеллект в коммуникациях перестал быть темой экспериментов, заявила сопредседатель комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров, исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co Анна Иванова в рамках сессии «ИИ в PR: производство и новая реальность».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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