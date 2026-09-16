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Газета.ру

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Анна Иванова: поисковые запросы сегодня сократились на 24%

Анна Иванова: поисковые запросы сегодня сократились на 24%

Искусственный интеллект в коммуникациях перестал быть темой экспериментов, заявила сопредседатель комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров, исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co Анна Иванова в рамках сессии «ИИ в PR: производство и новая реальность».

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