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Царьград

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Эксперт предупредил о вероятных последствиях индексации пенсий

Эксперт предупредил о вероятных последствиях индексации пенсий

Повышение пенсий с января 2025 года может иметь определённые последствия.Изначально планировалось двойное повышение пенсий, но теперь решено, что оно будет однократным и максимальным: на 7,3% с января.

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