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Иркутск Сегодня

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Общественные деятели Приангарья подвели итоги прошедших выборов депутатов Госдумы

Иркутская область подводит итоги выборов депутатов Государственной Думы России, которые шли три дня и завершились вечером 20 сентября.

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