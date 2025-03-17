Кто приходит в Таджикистан на смену USAID? В последнее время в Таджикистане усилилась деятельность иностранных акторов, затмевающая даже среднеазиатское турне еврокомиссара Йозефа Сикелы.
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Кто приходит в Таджикистан на смену USAID? В последнее время в Таджикистане усилилась деятельность иностранных акторов, затмевающая даже среднеазиатское турне еврокомиссара Йозефа Сикелы.
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