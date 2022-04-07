Евсеев считает, что любой российский тренер мог бы работать в Европе: «Только как он туда попадет?»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев высказался о перспективах российских коллег за рубежом. – Есть такое, что иностранцев по умолчанию считают лучше? – А в чем они лучше? – Мы этого не утверждаем.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх