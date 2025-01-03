«И жизнь, и слезы, и любовь» актера Сергея Мартинсона

Сергей Мартинсон за свою карьеру исполнил более ста ролей, большинство из которых были комедийными. «Золотой ключик», «Антон Иванович сердится», «Идиот», «Сказка о потерянном времени» и многие другие кинокартины сделали артиста известным на всю страну, а сыгранный им Гитлер, вызывающий лишь смех и отвращение, запомнился даже за границей.