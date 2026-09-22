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Царьград

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Сергей Новиков: 24% школьников используют ИИ для советов и поддержки

Сергей Новиков: 24% школьников используют ИИ для советов и поддержки

На форуме "Диалог о фейках 4.0" Сергей Новиков сообщил, что 24% российских школьников обращаются к искусственному интеллекту за советами в общении и решении проблем, а 16% принимают его рекомендации без проверки у взрослых.

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